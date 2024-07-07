انتشال جثامين ثلاثة شهداء شرق مدينة رفح

وطن: انتشل مسعفون من الهلال الاحمر الفلسطيني، جثامين ثلاثة شهداء، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الشهداء الثلاثة ارتقوا بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال وهم بانتظار شاحنات محملة بالبضائع والمساعدات شرق مدينة رفح، وجرى نقلهم الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.