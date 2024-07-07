مستوطنون يضعون منزلا متنقلا فوق أراضي المواطنين في مسافر يطا

وطن: وضع مستوطنون، اليوم الاحد، منزلا متنقلا فوق أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين مسلحين وضعوا منزلا متنقلا على أراضي المواطنين بمنطقة "سدة الثعلة" في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها، لصالح بناء مزارع للمستوطنين وتوسيع البؤرة الاستيطانية "تسخار مان" المقامة على أراضي المواطنين منذ عام 2020.

وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم في تلك المنطقة من أجل تهجير أهلها قسرا والسيطرة عليها، وجرفوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وزرعوها بالأشجار، ونفذوا أعمال بنية تحتية.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى شق طريق استيطاني بطول 12 كم، لربط مستوطنتي "أفيجال" و"ماعون"، ما يعني السيطرة على أكثر من 13 ألف دونم من أراضي المواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون مسلحون قطعان ماشيتهم في حقول ومحيط منازل المواطنين في منطقة "فتح سدرة"، ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم والوصول الى اراضيهم، خاصة في المنطقة القريبة من "سدة الثعلة".