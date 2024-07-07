"أونروا": أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا بجلب الماء والغذاء

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون مسافات طويلة.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أمس السبت، حول الأوضاع في قطاع غزة أن "مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب".

وفي معرض وصفها معاناة أطفال غزة، قالت الأونروا إنهم "يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون مسافات طويلة".

واختتمت الأونروا بتجديد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.

وللعام الـ18، تحاصر دولة الاحتلال قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.