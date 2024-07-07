نتنياهو الابن ينتقد السلطات القضائية: المحكمة العليا والنيابة العامة تدمران "إسرائيل"

وطن: حمل نجل رئيس حكومة الاحتلال، "يائير نتنياهو"، بشدة، على الجهاز القضائي والنيابة العامة في "تل أبيب"، بسبب اعتقالهما "لإسرائيلييْن" مشتبه بهما بقتل فلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب موقع قناة "مكان" العبرية.

وكتب "نتنياهو الابن" في حسابه عبر شبكة "إكس"، أنّ "محكمة العدل العليا، والنيابة تقضيان على الدولة"، مرفقاً منشوره بصورة من مداولات المحكمة.

ومن الجدير ذكره أن "يائير نتنياهو" هاجم الشهر الماضي، عدة مرات، كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، وحمل بشدة على قائد سلاح الجو، اللواء "تومر بار"، على شبكة "إكس" متسائلًا: "أين كان وماذا فعل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر؟".

وانتقد "نتنياهو" الابن المؤسسة الأمنية، في أعقاب قرار المحكمة العليا بوقف التحقيقات حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، من قبل مراقب الدولة، وكتب على صفحته على "تلغرام": "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من التدقيق من قبل جهات محترفة ومستقلة؟".

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قد نشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أخباراً عن غضب وموجة انتقادات وجّهها مستوطنون وعسكريون "إسرائيليون"، إلى نجل رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بسبب وجوده في مدينة ميامي السياحية الأميركية، بالتزامن مع عودة جنود الاحتياط في "إسرائيل" للقتال.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنّ يائير نتنياهو (32 عاماً)، "يعيش في فلوريدا منذ شهر نيسان/أبريل على الأقل، بينما يجري استدعاء 360 ألف جندي احتياط لجيش الاحتلال، للمرة الأولى، بحيث ألغى الكثير منهم إقامته ومشاغله في دول العالم وعاد إلى "إسرائيل".

المصدر: الميادين