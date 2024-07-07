الاحتلال يكثف قصف غزة بعد مجزرة النصيرات

وطن: كثف جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد قصف مناطق وسط قطاع غزة بعد مجزرة ارتكبها في مدرسة إيواء بمخيم النصيرات راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا.

واستشهد 6 وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال في قصف الاحتلال استهدف منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على مواقع في شمال مخيم النصيرات، بعد المجزرة التي ارتكبها في مدرسة إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تضم آلاف النازحين بالمنطقة.

في حين قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت جثامين 3 شهداء ارتقوا إثر قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الميناء غربي مدينة غزة.

كذلك أعلن الدفاع المدني استشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين بقصف طائرة الاحتلال لمنزل شمالي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار عنيف نتيجة استهداف المنزل، مصحوبا بسحابة دخان كبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال دمر مبنى بريد خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد قصفه بعدة صواريخ على نحو أسفر عن إصابة 3 مواطنين، واشتعال النيران بعدد من خيام النازحين.

كما نفذ الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزة منذ الصباح.

"كذب محض"

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاستهداف الممنهج والمتكرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدارس إيواء النازحين هو تحدٍّ لقوانين حماية المدنيين.

وشددت على أن ادّعاء الاحتلال وجود عناصر من المقاومة في مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي نفذت فيها مجزرة ليس إلا "كذبا وتضليلا".

وفي وقت سابق أمس السبت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مقاومين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، زاعما أنه اتخذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال قصف 17 مدرسة ومركزا لإيواء النازحين داخل مخيم النصيرات للاجئين، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن دولة الاحتلال بدعم أميركي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : الجزيرة + وكالات