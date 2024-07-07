خالد كراجه يكتب لوطن: تحليل خطاب د.مصطفى البرغوثي في ندوة روما ...ترفع القبعات لك

لا شك في بادىء الأمر، وعندما شاهدت المقطع المجزوء، من الندوة التي شارك فيها د.مصطفى البرغوثي في روما، و ظهر فيها مع شلومو بن عامي امتعظت كثيرا، واعتبرت أن هذا اللقاء ما كان يجب أن يحدث، ولكن لا يصل الحد الى درجة التخوين والتجريم.

د.مصطفى البرغوثي معروف وله مواقفه وبصماته الوطنية ولست هنا لعرضها، وان اختلفت معه فهذا رأيك فلكلن طريقته ورؤيته، بل على العكس نحن بحاجة للتنوع والاختلاف ضمن السقف الوطني، وليس الظهور أمام العالم وكأننا قالب واحد وهذا ما تحاول حكومة الاحتلال ترويجه واقناع العالم به.

الهجمة على البرغوثي دفعتني للبحث عن الندوة كاملة، ومشاهدتها وتحليل ما جاء فيها، وبدل من الحكم على الرجل فقط من خلال مقطع مجزوء، نحكم عليه من خلال خطابه وهل كان في هذا الخطاب أي انحراف أو تفريط كما يقول البعض، وبناءا على ذلك خلصت بالاستنتاجات التالية:

أولا: ما شاهدته وسمعته هو ندوة سياسية شارك فيها بن عامي الى جانب مصطفى البرغوثي وليس العكس، فحضور البرغوثي كان أقوى وبارزا جدا وطاغي، فهو الوحيد الذي صفق له الجمهور أكثر من أربع مرات، فان كان هناك من يجب عليه الانسحاب من اللقاء هو شلومو بن عامي وليس البرغوثي كون الندوة كانت فلسطينية بامتياز.

ثانيا: بغض النظر عن تاريخ بن عامي، فهو الآن لا ليس له صفة رسمية، بل وصف حكومة بن يامين نتنياهو بأنها حكومة فاشية، وكلنا يعمل أن وصف كهذا عندما يخرج من اسرائيلي تقلد مناصب رسمية في حكومات سابقة يكتسب مصداقية عالية أمام جمهور غربي قد لا يكون معك أو ضدك وانما يريد سماع الحقيقة، وبالتالي المتوقع هو الهجوم على بن عامي من حكومة الاحتلال والمتطرفين الاسرائيلين، وليس الهجوم على مصطفى البرغوثي من الفلسطينيين.

ثالثا: لم يتوانا البرغوثي من الحديث عن قطاع غزة والابادة والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علما أنه لم يسأل عن ذلك بل كان يستغل كل سؤال للتعريج على حرب الابادرة في قطاع غزة، وفند جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، وتحدث عن الاطفال والنساء وكمية المتفجرات الي ألقيت على قطاع غزة ....الخ.

رابعا: في الندوة كان اكثر من متحدث ومحاور من بينهم صحفي أمريكي، وكان واضح انحيازه لاسرائيل، وما كان من مصطفى البرغوثي الا أن يعريه ويسكته، وظهر في موقف ضعيف جدا، لدرجة أن البرغوثي وبخه بطريقة أدبية عندما حاول أن يكذب البرغوثي في أن هناك جرائم حرب وتطهير عرقي حرب ابادة في قطاع .

خامسا: تحدث البرغوثي عن حل الدولتين واعتبر ان اسرائيل هي من لا يريد حل الدولتين وقال اذا لا تريد اسرائيل حل الدولتين ولا تريد حل الدولة الواحدة اذا تريد التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وأجبر بن عامي على الحديث عن الدولة الواحدة واعتبارها غير ممكنة التحقيق مما يظهر الاسرائيلي على أنه رافض للفلسطيني ولا يريد أي من الحلين.

سادسا: تحدث عن الانتخابات وحمل الاحتلال مسؤولية عدم اجراءها بسبب منعها في القدس المحتلة، وعندما وجه له سؤال حول من يمثل الشعب الفلسطيني في حال حدثت فرصة للمفاوضات أجاب البرغوثي أن الانتخابات هي من تقرر، وهنا أختلف معه كان يجب أن يؤكد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي من يمثل الشعب الفلسطيني وخاصة ان الانتخابات هي للسلطة الفلسطينية وبالتالي لا تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وان كنت أعي لماذا اجاب بهذه الاجابة بسبب عدم انضواء جميع القوى داخل منظمة التحرير وهذا شأن داخلي يمكن ترتيبه ولكن لا ينفي هذا كون المنظمة ممثلا للشعب الفلسطيني.

سابعا: عندما تحدث عن القوات الدولية او العربية قال أن هذه القوات يجب ان تكون في الضفة الغربية لحماية الفلسطينيين من المستوطنين ومن الاحتلال الاسرائيلي وهو محق في ذلك وهذا مطلب فلسطيني عبر عنه الرئيس محمود عباس في أكثر من مرة.

لا شك أن الدكتور مصظفى البرغوثي كان نجم اللقاء، وحاز على تصفيق الجمهور أكثر من أربع مرات، وكان ذكيا في مخاطبته لهم، بناء على معرفته كيف يفكر الجمهور الغربي دون التنطح لما يؤمنون به ومعارضته كالهلوكوست مثلا، والتي ندرك جميعنا أنه لا فائدة من نكرانها، على العكس في كثير من المناسبات قالها مصطفى البرغوثي أننا ضحية الضحية في اشارة للهلكوست، وسبقه فيها الكاتب والمفكر الكبير الفلسطيني ادورد سعيد، أو موضوع قتل المدنيين من يسطيع القول أنه معه، جميع الفصائل تصرح أنها ضد قتل المدنيين، لكي نكون منصفين ننظر الى الصورة بكاملها فقد كانت ندوة ممتازة ومناظرة فاز فيها البرغوثي على أكثر من متحدث بمفرده.