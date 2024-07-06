شهداء في قصف الاحتلال لمنزل شمال مدينة غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، لمنزل شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.