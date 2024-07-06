طوفان الأقصى" في اليوم الـ275.. الاحتلال يرتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات ويواصل حرب الابادة على القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ275، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب المجزرة 43 في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 75 آخرين.

وأوضح المكتب أن الاحتلال قصف مدرسة "الجاعوني" بالطائرات الحربية، والتي تأوي حوالي 7,000 نازح.

ولفت المكتب انه منذ بدء حرب الإبادة، استهدف الاحتلال أكثر من 17 مدرسة ومركزًا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين.

ونسفت قوات الاحتلال عدة مباني غرب مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ275: