زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. غزّة بلا ألوان: الأسود والرمادي فقط يُلوّنان الأرض والسماء ولباس معظم النساء

منذ شهورٍ والألوان جميعها تختفي من مدينة غزة وشمالها، لا نرى الأخضر ولا الأحمر ولا الأصفر ولا الباذنجاني ولا غيرها، حيث لا خُضار ولا فاكهة تُؤكل، ولولا ما تبقّى من هذه الألوان على قطعٍ باهتة اللون لأعلامٍ مهترئة ولوحاتٍ مُمزّقة لنسينا أنّ هناك ألوانٌ في هذه الحياة.

أمّا ما نجده في مجال النظر الآن فهي ألوانٌ محدّدة: منها النُحاسي وهو لعلب الصفيح التي كانت تحتوي على مأكولاتٍ نصف مطبوخة ومطبوخة ووصلتنا من خلال التبرّعات، كما يطغى أيضًا اللون الأسود لجدران المنازل والشقق المحترقة، ولأكوام القمامة التي يجتهد الناس بإحراقها للتخفيف من الذباب والبعوض القارص والروائح الكريهة. كذلك يعمّ اللون الرمادي المُعتِم في كُلّ مكانٍ لرُكام المنازل التي دمّرها الجيش النازي، وكذلك اللون الرمادي الفضّي لأكوام الصفيح والألومنيوم المنتشرة في كلّ الشوارع والأزقة لبقايا كانت سابقًا إطارات شبابيك منازلٍ لم تعد موجودة، أو قواعد ألواح طاقةٍ شمسية كانت يومًا ما تساهم في إنارة البيوت، ويُقال أنّ البعض يجتهد بجمع هذه البقايا المعدنية وبيعها وثمن الكيلو شيكل واحد فقط (0.27 دولار).

تساءلت إحدى المنتدبات من إحدى المؤسسات الأممية عندما كانت في زيارة ميدانية داخل رفح وخانيونس لماذا لم تر نساءً في الشوارع، بالرغم من أنّ النساء حاضراتٍ وبقوة، لكن ربّما لم تتعرّف هي عليهنّ لأنهن يلبسن السواد سواء كُنّ في الطرقات أو على أبواب المشافي يودّعن الشهداء. وربما لم تستطع التعرّف عليهن أيضًا لأنهنّ أصبحن متشابهات الملامح، حيث بات لون الوجوه مُسودًّا من كثرة الجلوس أمام مواقد الحطب أو لفحة الشمس الحارقة في الخيام، ولو زارت مدينة غزة فسترى نساء كثيراتٍ في الشوارع يقفن في طابور جلب مياه الشرب، أو طوابير المخابز أو في الأسواق لشراء ما يمكن أن يُؤكل، ولكن مُعظمهنّ يلبسن الأسود والبعض يلبسن الرمادي، والزيّ المُعتمد هو ثوب الصلاة المكوّن من قطعتين بألوانه الداكنة.

وبالرغم من افتقادنا للألوان في حياتنا اليومية وخصوصًا في الطعام، لكنّنا أحيانًا قد نجد بالصدفة بعض الخيار أو الكوسا بثمنٍ مرتفعٍ بالطبع، فنُضطرّ للاستغناء عنهم. قالت قريبتي قبل عدّة أيام أنّ الملوخية ظهرت في السوق، ولما سألنا عن ثمنها كانت الصدمة الكبرى هي أنّ الكيلو بمائة شيكل أو مائةٍ وعشرة شواكل أي نحو ثلاثين دولارًا، والمشكلة أنّ أكثر من ثلاثة أرباعها سيُلقى في القمامة لأنّ عيدان الملوخية لا فائدة منها في الطبخ، وبحسبةٍ صغيرة سنحتاج إلى 500 شيكل (150 دولار) لإعداد وجبةٍ تكفينا كلّنا ليومٍ واحدٍ فقط.

وصحيحٌ أنّ البعض قد ملّ من تعدّد الألوان التي سيطرت على حياتنا طيلة السنوات الماضية، وبعضها قادنا لويلاتٍ وويلات، منها بسبب الحروب المتكرّرة من قبل الاحتلال الصهيوني، ومنها بسبب الانقسام الداخلي والحروب الصغيرة التي طحنت الشعب ما بين الشدّ والجذب لكُلّ علمٍ حسب لونه وجمهوره، لكنّنا اشتقنا لأن نرى الألوان في تمثّلاتها الأخرى في حياتنا، في طهي الطعام حيث نخلط الخضروات بألوانها لنصنع منها طبخةً مميزةً ذات مذاق شهي، وفي ثيابنا حيث نبتهج ونتفاءل بأيّامنا، وفي رسومات الأطفال في المدارس، وزينة الشوارع. نشتاق ونصبر ونتأمّل كُلّ يوم أن ينتهي هذا العدوان الملعون كي تعود لقطاع غزة ألوانه وحياته.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار