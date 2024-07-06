“صفقة الآن”.. آلاف المستوطنين يطالبون بتبادل أسرى مع حماس

وطن: تظاهر آلاف المستوطنين، اليوم السبت، في عدة مناطق للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، رافعين لافتات ضخمة كتب عليها “صفقة الآن”، وفق إلاعلام العبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عدد من المناطق شملت مفترق كركور وعمق حيفر (شمال) ومدينة رحوبوت (وسط) ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة كتب عليها “صفقة الآن”.

وأكد المتظاهرون على وجوب إجراء صفقة تبادل “في أسرع وقت ممكن”، و”عدم تفويت الفرصة هذه المرة”، وفق الصحيفة ذاتها.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في إسرائيل.

ودعا ذوو الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حكومة الاحتلال إلى عدم السماح “مرة أخرى” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإفشال صفقة التبادل مع حركة حماس.

وقال ذوو الأسرى في مؤتمر صحافي أمام مقر وزارة الجيش في تل أبيب: “نناشد رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض؛ كل العيون عليكم، لا تدعوا نتنياهو ينسف الصفقة مرة أخرى، علينا إنقاذ جميع المحتجزين”.