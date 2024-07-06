"الأونروا": مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد

- أطفال غزة يقضون نحو 8 ساعات يوميا بجلب الماء والغذاء



وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة".

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" حول الأوضاع في قطاع غزة، أن "مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب".

وجددت الأونروا بتجديد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.



