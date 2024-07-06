المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب المجزرة رقم 43 في مخيم النصيرات

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب المجزرة 43 في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 75 آخرين.

وأوضح المكتب أن الاحتلال قصف مدرسة "الجاعوني" بالطائرات الحربية، والتي تأوي حوالي 7,000 نازح.

ولفت المكتب انه منذ بدء حرب الإبادة، استهدف الاحتلال أكثر من 17 مدرسة ومركزًا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين.

وبيّن المكتب أن المحافظة الوسطى تعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية، حيث لا يوجد سوى مستشفيين غير قادرين على تقديم الخدمات الصحية والطبية بسبب الاكتظاظ والإصابات الكثيرة التي تتوافد عليهما.

وأشار المكتب الإعلامي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.

وأدان المكتب ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، مطالبًا دول العالم بإدانة هذه الجرائم.

كما حمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غز