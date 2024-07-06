أسوشيتد برس: هذا شرط حماس للموافقة النهائية على مقترح وقف إطلاق النار

وطن: نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول مصري أن الحركة وافقت مبدئيًّا على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المدعوم أمريكيًّا.

لكنَّ المسؤولَين، اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا للوكالة إن حركة حماس تشترط الحصول على “ضمانات مكتوبة” بأن تبدأ "إسرائيل" في مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار بمجرد بداية المرحلة الأولى من الاتفاق.



“ضمانات مكتوبة”

وأوضح مسؤول حركة حماس لأسوشيتد برس أن موافقة الحركة المبدئية على المقترح جاءت بعد حصولها على “تعهدات وضمانات شفهية” من الوسطاء بعدم استئناف (إسرائيل) الحرب ومواصلة المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول “نحن الآن نريد هذه الضمانات مكتوبة على الورق”.

وقال رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يريد وقفًا مؤقتًا للحرب ثم استئنافها حتى تحقيق الأهداف التي أعلنها للحرب والتي تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وإعادة كل المحتجزين في غزة.

مراحل الاتفاق

وقال المسؤولان إن المقترح المدعوم أمريكيًّا يشمل ثلاث مراحل. ويتم خلال المرحلة الأولى وقف إطلاق نار “كامل وشامل” لمدة ستة أسابيع، وخلال تلك الفترة تطلق الفصائل الفلسطينية سراح عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء وكبار السن والجرحى، في مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضافا أن المرحلة الأولى تشمل أيضًا انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الكثيفة السكان في غزة، والسماح بعودة النازحين إلى منازلهم في شمالي القطاع.

وأوضح المسؤولان أنه خلال تلك الفترة، ستتفاوض حماس و"إسرائيل" والوسطاء على شروط المرحلة الثانية التي قد تشهد إطلاق سراح المحتجزين من الذكور المتبقين، سواء من المدنيين أو الجنود. وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وذكر المسؤولان أن المرحلة الثالثة تتضمن عودة أي محتجزين متبقين، بما في ذلك جثث الأسرى القتلى، وبدء مشروع إعادة إعمار قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس