بالفيديو| بضاعتكم ردت اليكم.. كتائب القسام تقصف "نتساريم" بقذائف الاحتلال

وطن: عرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس، اليوم السبت، مشاهد لقصف محور "نتساريم" بمدينة غزة بقذائف مدفعية الاحتلال التي لم تنفجر.

وظهر في المشاهد التي عرضتها كتائب القسام، عدد من خبراء التصنيع العسكري بالكتائب وهم يجهزون القذائف ويركبونها على صواريخ "107" ومن ثم إطلاقها باتجاه تجمعات جيش الاحتلال في محور "نتساريم" بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

كما ظهرت في المشاهد لافتات تحمل عبارات "هذه بضاعتكم ردّت إليكم"، و"جنودكم يقتلون في غزة ولن يعودوا إلا بالتوابيت".