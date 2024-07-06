الصحة تسجل أول حالة إصابة بمرض حمى النيل الغربي

وطن: سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي، وذلك في محافظة جنين، حيث اشتبه الأطباء في وجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تأكيد الإصابة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم، إن مرض حمى النيل الغربي ينتقل عبر البعوض، وأعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلوانزا مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم، إذ تظهر الأعراض بعد ثلاثة أيام من لدغة البعوضة، وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة كبار السن.

وأكدت أن طواقم الرعاية الصحية الأولية وصحة البيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة في محافظة جنين تنفذ منذ صباح اليوم حملة لمكافحة البعوض في أحياء جنين ومخيمها، وطواقم الوزارة المختصة ستنفذ حملات لمكافحة البعوض في محافظات الوطن كافة.

وشددت الوزارة على أن الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال واستهدافه للبنية التحتية خصوصا شبكات المياه والصرف الصحي في جنين وغيرها من المدن والمناطق الفلسطينية، أدت إلى زيادة انتشار البعوض بشكل كبير خصوصا في مدينة جنين ومخيمها.

وكانت لجنة الطوارئ في محافظة جنين قد عقدت أمس سلسلة اجتماعات استهدفت وضع خطة لمكافحة انتشار البعوض، وتم البدء بتنفيذها صباح اليوم.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الوقاية الشخصية من الإصابة عن طريق ارتداء ملابس طويلة تغطي الأيدي والأرجل أثناء الوجود خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلا، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات للجلد طاردة للبعوض، ووضع شبك (منخل) على شبابيك البيوت، إضافة إلى التعاون مع طواقم الوزارة والجهات المعنية في تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت، وحول الأشجار، وأحواض الزهور.

يُذكر أن مرض حمى النيل الغربي هو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان بوساطة البعوض، إذ تم اكتشافه عام 1937 في ولاية غرب النيل في أوغندا.