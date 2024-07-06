الاحتلال يعتقل شاب في القدس ويعتدي على عائلته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عضو إقليم حركة فتح في القدس المحتلة ياسر درويش، بعد أن اعتدت على عائلته بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت درويش بعد مداهمة منزله في العيسوية والعبث بمحتوياته وتحطيم أثاثه، واعتدت على نجليه حسن ومحمد بالضرب المبرح، وأطلقت الرصاص الحي المغلف بالمطاط صوبهما، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على زوجته، قبل اقتياده إلى معتقل المسكوبية للتحقيق معه.