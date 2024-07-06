الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيا في جبل المكبر

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عائلة القنبر، على هدم منزلها ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بذريعة البناء غير المرخص.

وأجبرت بلدية الاحتلال عائلة القنبر مؤخرًا على دفع غرامة مالية قبل تسليمها قرارا نهائياً بهدم منزلها القائم منذ 6 سنوات والذي يسكن فيه 7 أشخاص.

وشرعت العائلة في هدم منزلها ذاتياً، تجنباً لدفع مخالفة مالية بقيمة 80 ألف شيقل في حال قامت جرافات الاحتلال بهدمه.

وقالت محافظة القدس في تقريرها للعام المنصرم، إن سلطات الاحتلال نفذت 292 عملية هدم بمحافظة القدس، بينها 73 منشأة اضطر أصحابها إلى هدمها.

من جهتها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.