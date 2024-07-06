تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في العاصمة البريطانية لندن، ومدينة آرهوس الدنماركية، وشتوتغارت ودوسلدورف في ألمانيا والعاصمة برلين، وأوبسالا السويدية، وأوتريخت الهولندية، وملقا وباملونا في إسبانيا، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.