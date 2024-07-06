تشييع جثمان الشهيد أشرف عبد الله في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد أشرف هاني محمد عبد الله (20 عاما)، في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم صُلّي على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق، قبل مواراته الثرى في مقبرة شهداء نور شمس.

وكان الشاب عبد الله قد أصيب في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، بجروح خطيرة في الأجزاء العلوية من جسده، إثر قصف طائرة احتلال مسيرة منزل والده في حارة المنشية وسط مخيم نور شمس، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ثم تحويله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، الذي أعلن استشهاده مساء أمس الجمعة.

واستُشهد خلال القصف في حينه الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما)، وأصيب 5 مواطنين آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.