تشييع جثمان الشهيد أحمد سليمان في بيت عور التحتا غرب رام الله

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد أحمد محمد سليمان (22 عاما)، الذي استُشهد برصاص الاحتلال، الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في بيت عور التحتا، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد الدعوة وسط البلدة، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومن ثم واروه الثرى في المقبرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال كانت قد أطلقت النار على عدد من الشبان في بلدة بيت عور التحتا، ما أدى إلى استشهاد سليمان وإصابة ثلاثة آخرين.