حزب الله يهاجم بمسيرات "انقضاضية" موقعا لمدفعية الاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم السبت، شن هجوم بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية الاحتلال في منطقة بيت هيلل شمال فلسطين المحتلة، وذكر الإعلام العبري عقب ذلك أن حريقا اندلع في المنطقة جراء سقوط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان.

وقال حزب الله في بيان له "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في مستوطنة بيت هلل الذي اعتدى أمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان له على منصة إكس "تم رصد هدفين جويين مشبوهين انطلاقا من الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن فرق الإطفاء بدأت إخماد حريق اندلع في منطقة زراعية جنوب مستوطنة بيت هيلل بمنطقة إصبع الجليل المحتل، جراء سقوط المسيرتين.

وفي بيان آخر، قال جيش الاحتلال إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية إلى شمال (فلسطين المحتلة) "تمكنت دفاعات جيش الاحتلال الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات".

في حين قال في بيان آخر "بعد الإنذار الذي تم تفعيله في مستوطنة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعات جيش الاحتلال الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات"، ويستخدم جيش الاحتلال مصطلح "هدف جوي مشبوه" للإشارة إلى الطائرات المسيرة.

وتصاعدت المواجهات في الأسابيع الأخيرة بين جيش الاحتلال وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار جيش الاحتلال خططا عملياتية لـهجوم واسع على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح في الجانب "الإسرائيلي" وشهبد وجريح بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء قوات الاحتلال حرب تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

المصدر : الجزيرة + وكالات