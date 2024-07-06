ستة شهداء في قصف للاحتلال شمال غرب رفح

وطن: استُشهد ستة مواطنين وأصيب آخران، اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال مركبة في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.