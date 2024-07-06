الاحتلال يعيق حركة المواطنين على شارع جنين- نابلس

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين على شارع جنين- نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الموجودة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل مستعمرة "حومش" بمحاذاة شارع جنين- نابلس، أوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبت بعضهم، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قريتي جلبون ودير أبو ضعيف، دون أن يبلغ عن اعتقالات.