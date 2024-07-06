ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38098 شهيدا و87705 مصابين

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38098 شهيدا، و87705 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 29 مواطنا وإصابة 100 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.