في 3 مجازر: 29 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 29 مواطنا وإصابة 100 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ارتفع إلى 38098 شهيدا، و87705 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.