حزب الله ينفذ هجوماً على مربض مدفعية الاحتلال في "بيت هلل"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، شنّها هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية ‌‏على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في "بيت هلل" شرق "كريات شمونة"، مضيفةً أنّ المسيرات أصابت أهدافها بدقة، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها.

وفي بيانٍ لها، قالت المقاومة إنّ استهداف "بيت هلل" جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، على القرى والمدنيين في لبنان.

وحاولت طائرات الاحتلال اعتراض مسيرات وصواريخ المقاومة في أجواء مستوطنة "كريات شمونة".

واستهدفت المقاومة الإسلامية مربض المدفعية الذي اعتدى على قرى "كفر تبنيت" و"يحمر الشقيف".

ويقع المربض جنوب مستوطنة "بيت هلِل" بإصبع الجليل وهو غير مرئي من الحدود اللبنانية"، وكانت المقاومة قد استهدفت المربض في 13 أيار/مايو الماضي، بسربٍ من المُسيّرات وأوقعت خسائر في صفوف الاحتلال".

وأمس الجمعة، وفي إطار الرد على اعتداء الاحتلال، وتحديداً على بلدتي "يحمر الشقيف" ‏و"كفر تبنيت" الجنوبيتين، استهدفت المقاومة مقر قيادة "الفرقة الـ91" في جيش الاحتلال، والمستحدث في ثكنة "إييليت"، ومقر قيادة "اللواء 769" ‏في ثكنة "كريات شمونة"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، الأمر الذي أدّى إلى إصابة جنديين.