الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان وهم، "قصي وليد غيظان، ياسين موسى الأجرب، براء إبراهيم شاكر، ومحمد حسن" من قرية قبيا غرب رام الله.

وبلغت عدد حالات الاعتقال لدى الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق توثيق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 9450 معتقلًا؛ بينهم 320 أسيرة و650 طفلًا.