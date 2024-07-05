طوفان الأقصى" في اليوم الـ274.. المقاومة تنفذ عملياتٍ نوعية محققةً خسائر في صفوف جيش الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ274، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ونفذت المقاومة في إطار تصديها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، سلسلةَ عملياتٍ نوعية، محققةً خسائر في صفوف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في عدّة محاور.

وأعلنت كتائب القسام عن عمليتين نوعيتين جديدتين، حيث قالت إن مقاتليها أغاروا في العملية الأولى على مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال بحي تل السلطان، كما أجهزوا في الثانية على 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة بحي الشجاعية في مدينة غزة.

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق إغارة مجاهديها على قوة إسرائيلية من المسافة صفر داخل أحد المنازل في حي الشجاعية.

وفي عملية مشتركة، استهدفت سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى مقر قيادة عمليات "جيش" الاحتلال في "ناحل عوز"، برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة أخرى، استهدفت سرايا القدس وكتائب الأنصار جنود الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية، بوابل من قذائف "الهاون".

من ناحيتها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قنصها جندياً إسرائيلياً في أحد المنازل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصورة مباشرة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ274: