حزب الله يستهدف مقري قيادة لجيش الاحتلال بصليات من "الكاتيوشا"

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادها لمقاومته، كما ردها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية والمنازل، من خلال عمليات تطال أهدافاً متنوعة تابعة للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة وشماليّها.

وفي إطار الرد على اعتداء الاحتلال تحديداً في بلدتي يحمر شقيف ‏وكفرتبنيت الجنوبيتين،استهدفت المقاومة مقر قيادة "الفرقة 91" في الجيش الإسرائيلي المستحدث في ثكنة "إييليت"، ومقر قيادة "اللواء 769" ‏في ثكنة "كريات شمونة"، وذلك بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

وأكدت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا، اليوم الجمعة، مبنىً يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة ‏المناسبة.‏



وبالتزامن مع تواصل عمليات المقاومة، أقرّت بلدية مستوطنة "كريات شمونة" أنّ صواريخاً تسقط في المستوطنة، متحدثةً عن مصابين، ومثبتةً سياسة التعتيم على الخسائر التي يمارسها الاحتلال، وذلك في قول رئيسها: "لن نصرح بشأن ذلك في هذه المرحلة".

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد دخان كثيف من مستوطنة "شلومي"، عقب استهدافها بعملية قصفٍ صاروخي نفّذتها المقاومة.

وفي وقت سابقٍ اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏"راميا" العسكري الإسرائيلي، بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا" و"‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققين إصابات مباشرة في العمليتين.

وفي ظل استمرار التصعيد عند الجبهة مع لبنان منذ نحو 9 أشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "حزب الله حقق منذ بداية الحرب إنجازاً استراتيجياً مهماً في تحويل منطقة الشمال إلى حزامٍ أمنيٍ مهجور".

من جانبه، قال رئيس مجلس "شلومي"، غابي نعمان،في ظل إطلاق مئات الصواريخ وعشرات المسيّرات التي وصلت حتى عكا إنّ "بدل اعتراض المسيرات داخل الأراضي اللبنانية، فإنّها تفعل ما يحلو لها، وتتجول في محيطنا، وهذا يصيبنا بالهلع ويغضبنا بشكل كبير جداً".

وتابع نعمان: "نحن خارج منازلنا منذ 9 أشهر، والإسرائيليون غاضبون جداً".

المصدر:"الميادين"