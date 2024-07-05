استشهاد طفلين في قصف الاحتلال منزلا وسط غزة

وطن: استشهد طفلان، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسعفين ومواطنين تمكنوا من انتشال طفلين شهيدين، ونقل عدد من الإصابات عقب قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شعر في منطقة النفق وسط مدينة غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا عقب قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة مدوخ في منطقة الصحابة بحي الدرج بمدينة غزة، حيث نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.