عملات Bonk وPeiPei وPlayDoge تتصدر عملات الميم الرابحة اليوم

يبدو أن أسعار عملات الميم تتعافى مجدداً، حيث أبدت أكبر العملات الرابحة اليوم Bonk (ذات الرمز BONK) وPeiPei (ذات الرمز PEIPEI) وPlayDoge (ذات الرمز PLAY) أداءً لافتاً، ما دفع المُستثمرين للتساؤل عمّا إذا كانت هذه بداية سوقٍ صاعدةً جديدة.



سعر عملة BONK المبنية على سولانا يتعافى بقوّة

دعونا نبدأ بالعملة القائمة على بلوكتشين سولانا BONK التي أبدت مؤخراً أداءً قويّاً، إذ ارتفع سعرُها إلى 0.000026$ بزيادة نسبتها 11% خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية.

ويقف سعر BONK الآن عند أعلى مستوياته منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ويُرجَّح أن يرتفع أكثرَ فأكثر. وانتابت الدهشة محللي المخطط البياني لسعر هذه العملة لدى تخطيه مؤشر متوسط الحركة الأسيّ لـ 50 يوماً (EMA-50) لتوّه على المخطط البيانيّ اليومي، ما يشير عادةً إلى احتمال ارتفاع السعر.

والأهمّ من ذلك تضاعفُ أحجام التداول الفوريّ لعملة BONK منذ الأمس، ويبدو أن هذه العملة قد جذبت -بشكلٍ مُفاجئ- اهتمام المستثمرين الأفراد بشكلٍ كبير. ومع ذلك، فمن المبكر جداً القول إن هذا الارتفاع سيتواصل لمدة طويلةٍ، لكنّ عملة BONK جديرةٌ بالاهتمام على المدى القصير.

النسخة الجديدة من عملة بيبي PEIPEI تلفت الأنظار في قطاع عملات الميم

العملة التالية هي PEIPEI، وقد لاقت هذه النسخة الجديدة من عملة بيبي (Pepe-PEPE) رواجاً كبيراً هذا الأسبوع، بدليل تصدّرها عملات الميم الراسخة خلال آخر 24 ساعة.



وتؤكد هذه العملة البالغ سعرُها حالياً 0.000000246$ أن الطلب على عملات الميم المُستنسخة ما يزال قوياً، ويُشير تخطي أحجام التداول الفوريّ لهذه العملة حاجز 142 مليون دولار -متفوّقةً على عملة Book of Meme- لجذبها استثماراتٍ كبيرة.

تجدرُ الإشارة إلى أنّ عملة PEIPEI مدرجةٌ في بضع منصّات تداولٍ فقط، وقد يشيرُ الأداء القويّ لهذه العملة -التي تحمل شعار الضفدع- رغم الوصول المحدود إليها لامتلاكها إمكاناتِ نموّ كبيرة. ورغم توفير عملة PEIPEI عوائدَ كبيرةً بالفعل، يُرجّح أن يكون ذلك مجرّد بدايةٍ لارتفاعاتٍ كبيرة.



اكتتاب عملة PlayDoge يجمع 5.3 مليون دولار في إشارة إلى الإمكانات الكبيرة لعملة الميم هذه من نموذج اللعب من أجل الكسب

لا تفوتنا الإشارة لعملة الميم الجديدة PLAY التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب، وأحدثت ضجّةً كبيرةً بالفعل. ورغم حداثة عهد PlayDoge بالقطاع، فقد بلغت الحصيلة التمويلية لهذه العملة بالفعل 5.3 مليون دولار، ما يعكس الانطلاقة القوية لهذا المشروع. ويعود السبب الرئيسيّ لهذا النجاح المبكر إلى توفير مُصمّميها لعبةً تجمع بين الصور الطريفة (Memes) ونموذج اللعب من أجل الكسب (P2E)، وهي لعبةٌ تتيح للاعبين امتلاك حيوان افتراضيّ أليفٍ ليقوموا بإطعامه واللعب معه مقابل كسب مكافآتٍ بعملة PLAY، ويُمكن للاعبين كسبُ دخلٍ أكبرَ عن طريق زيادة رعايتهم لحيواناتهم الافتراضية.

ومن غير المفاجئ أن يثير هذا النهج الفريد الحماس حول عملة PlayDoge وإمكاناتها بشكلٍ كبير. ويهدف فريق المشروع للجمع بين الحنين للألعاب القديمة ومكافآت البلوكتشين في مزيجٍ هو الأول من نوعه في قطاع العملات الرقمية.



كما يعتزم المشروع إطلاق عملة PLAY في منصات تداولٍ لامركزيةٍ (DEXs) في وقتٍ لاحقٍ من العام الحالي ما قد يدعم رواجها بسرعة، وتمتلك هذه العملة بالفعل آلاف المتابعين النشطين لقنوات المشروع على تويتر وتيليجرام.



وبالنظر لهذا الدعم المجتمعيّ القوي ومكافآت الرهن السخية التي توفرها PlayDoge، يمكن القول إن عملة الميم هذه تمتلك إمكانات نجاح كبيرة.



>>> لزيارة اكتتاب عملة PLAY اضغط هنا <<<



العملة الجديدة من مبتكر شخصية بيبي HOPPY تواصل نموّها

عملة Hoppy (ذات الرمز HOPPY) هي عملة ميم أخرى أبدت أداءً قوياً اليوم، إذ ارتفع سعر هذه العملة التي تحمل شعار الضفدع بنسبة 13% منذ الأمس، لتصبح ثاني أكبر عملات الميم الرابحة، وهو إنجازٌ جيدٌ لعملةٍ لا تمتلك أيّ استخداماتٍ وظيفية.



كما تخطت القيمة السوقية لهذه العملة لتوّها علامة 50 مليون دولار، بينما بلغ حجم تداولها الفوريّ 15 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة.

ومن أهم الميزات الجاذبة لهذه العملة كونها مستوحاةٌ من إحدى شخصيات كتاب الصور الكوميدي لمات فيوري (Matt Furie) المُسمّى "The Night Riders"، وهو مبتكر شخصية الضفدع بيبي.



وتُسهم منصة التداول اللامركزية Uniswap حالياً بالجزء الأكبر من أحجام تداول عملة HOPPY، وفي حال إدراجها في منصة تداولٍ مركزيةٍ (CEX) أساسيةٍ، فقد يبدأ سعرها بالارتفاع بقوة.



عملة PepeFork تحقق مكاسبَ كبيرة وسط ارتفاع حجم تداولها الفوريّ

أخيراً، دعونا نتحدث عن عملة PepeFork (ذات الرمز PORK) التي ارتفع سعرها بشكلٍ كبير منذ الأمس، ما وفّر لمالكيها مكاسبَ نسبتها 9%.

فقد تم إطلاق عملة PORK في كانون الثاني/يناير الماضي لتلافي عيوب عملة PEPE الأصلية، حيث تم تطويرها كردّ فعلٍ على مخاوفَ حول شفافية وهويّة مطوّري عملة PEPE.

ورغم عدم نجاحها بتكرار نجاحات النسخة الأصلية، يبدو أن PORK تسير في المسار الصحيح الآن، حيث ارتفع حجم تداولها الفوريّ بنسبة 11%، فيما بلغت قيمتها السوقية 47 مليون دولار؛ وفي حال واصلت PORK مسارها الصاعد خلال الأيام والأسابيع القادمة، فقد تصبح إحدى عملات الميم المُنافسة الجديرة بالاهتمام.