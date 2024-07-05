اكتتاب عملة الميم الجديدة Shiba Shootout يقترب من حاجز 500,000$؛ فهل ستشهد انفجاراً سعرياً في المستقبل؟

استحوذت عملة الميم الجديدة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) -المستوحاة من الغرب الجامح (Wild West)- على انتباه المستثمرين داخل أوساط الكريبتو منذ إطلاقها، مع اقتراب حصيلة اكتتابها من حاجز 500,000$.



ومع الزخم الهائل الذي شهده اكتتاب عملة SHIBASHOOT، يتوقع المستثمرون أن تحقق عملة SHIBASHOOT انفجاراً سعرياً عند إدراجها في منصات التداول في وقتٍ لاحق من العام الجاري.



Shiba Shootout: عملة ميم مستوحاة من الغرب الجامح توفر استخداماتٍ وظيفية حقيقية

تختلف عملة SHIBASHOOT عن سواها من عملات الميم التقليدية؛ إذ يتمحور عالم الغرب الجامح الرقمي الخاص بها حول كلاب من فصيلة شيبا إينو ترتدي قبعات رعاة البقر وتدخل في مواجهاتٍ بالعملات الرقمية. وهذا هو العالم الساخر والمثير -في الوقت نفسه- الذي يعكف فريق Shiba Shootout على بنائه.

وقد لاقى هذا المشروع الجديد رَوَاجاً في مجتمعات الكريبتو مع اقتراب حصيلة اكتتاب عملته الأساسية من علامة 500,000$، ولكن ما الذي يدفع الكثيرين للاستثمار به؟



أولاً وقبل كلّ شيء، يهدف مشروع Shiba Shootout إلى توفير استخداماتٍ وظيفيةٍ حقيقيةٍ لمالكي عملته مع تطوير مبتكريها لعبة عملاتٍ رقميةٍ تقدم مكافآتٍ لقاء المشاركة فيها. كما يتضمّن المشروع بروتوكول "رهن الصبار" (Cactus Staking)، حيث يمكن لمالكي SHIBASHOOT حجز عملاتهم لقاء كسب دخلٍ دون عناء.

وحالياً، تُقدَّر نسبة عائد الرهن السنويّ بنحو 2,288%، فضلاً عن مكافآت برنامج الإحالة (Posse Rewards) لقاء دعوة المستخدمين أصدقاءهم للمشاركة في المشروع.



ومن خلال ورقته البيضاء، يسلط المشروع الضوء على عزمه عقد جلساتٍ مجتمعيةٍ منتظمةٍ (Campfire Stories) واعتماد التصويت المجتمعيّ مع تطلع Shiba Shootout إلى إمتاع مالكيها على الدوام.



وبفضل هذا المزيج المميز الذي جمَعَ بين الغرب الجامح وبناء مجتمع متماسكٍ وحقيقيّ، يتهافت المستثمرون على المشاركة في هذا المشروع المُبتكر.

حصيلة اكتتاب عملة SHIBASHOOT تقترب من حاجز 500,000$ مع اصطفاف صغار المستثمرين لشرائِها



مع اقتراب اكتتاب Shiba Shootout من أول محطةٍ رئيسيةٍ في مسيرته، يمكن للمستثمرين الأوائل شراء SHIBASHOOT بسعر 0.0194$ فقط، ولكنّ هذا السعر المنخفض لن يكون متاحاً إلى الأبد.



فمع مرور مراحل الاكتتاب، سيرتفع السعر وسيتمكن المستثمرون الأوائل من تعظيم مكاسبهم، ويمكن المشاركة بهذا الاكتتاب بسهولة، إذ يُمكن للمستثمرين من مالكي عملات إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو بينانس (BNB) (أو حتى أولئك ممن يفضلون الدفع عن طريق الفيزا أو الماستركارد) شراء عملة Shiba Shootout بكلّ سهولةٍ بفضل الخيارات المتاحة على لوحة معلومات اكتتابها التي تتناسب مع احتياجات الجميع.



ولن يتوقف رَوَاج المشروع عند هذه المرحلة، إذ تبدو خارطة طريقه عقب انتهاء الاكتتاب واعدةً وطموحةً للغاية.

ففي المرحلة الأولى فقط، يخطط فريق Shiba Shootout لإدراجها في مواقع العملات الرقمية الشهيرة وأبرزها CoinGecko وCoinMarketCap، وجذب أكثر من 1,000 مالكٍ والسعي لجعلها عملة الميم الأكثر رواجاً على منصة X (تويتر سابقاً).



أما عن المستقبل البعيد، فيهدف مبتكروها إلى إدراجها في منصات التداول المركزية وإنشاء مجموعةٍ خاصةٍ بها على خادم Discord.

وبالمثل، تبدو البيانات الاقتصادية لعملة SHIBASHOOT مثيرةً للاهتمام، حيث ذهبت الحصّة الأكبر من معروضها الكليّ والبالغة 770 مليون عملةٍ لاكتتابها، في حين يتم تخصيص 440 مليون عملةٍ لمكافآت الرهن. من ناحيةٍ أخرى، سيذهب ما تبقى من هذه العملة للحملات التسويقية والسيولة وتمويل المشروع وصندوق الرماة الماهرين (Rootin’ Tootin’ Shooter) الذي يهدف إلى تمويل المشروع وضمان وجود بعض الأموال الإضافية لمكافأة أعضاء المجتمع البارزين.



الضجّة المُثارة حول SHIBASHOOT على وسائل التواصل الاجتماعي وإشادة المحللين البارزين بها على اليوتيوب يَدعمان رواجها

يُركز فريق Shiba Shootout على بناء الثقة بالمشروع داخل القطاع وبفضل خضوعه للتدقيق -بالفعل- من قِبل SolidProof، أثبت للجميع أن عملته الأساسية ليست مجرّد وسيلةٍ للمزاح والتسلية فقط، بل تقدم استخداماتٍ وظيفيةً حقيقية.



ولقد ذاع صيت المشروع بسرعةٍ فائقةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت قنواته على منصة تويتر وتطبيق تيليجرام الكثير من الضجيج ما خطف أنظار صغار المستثمرين وجعلهم متشوقين لمعرفة المزيد عن عملته الواعدة SHIBASHOOT.



حتى أن محلل الكريبتو على اليوتيوب مايكل روبل (Michael Wrubel) أشاد بها وأعلن في فيديو حديثٍ توقعاته أنها "قد تصبح عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) التالية التي ستحقق عوائد بمقدار مئة ضعف".



https://youtu.be/8VqAsBQpRfE



وكما هو متعارفٌ عليه دائماً، فإن لهذه الضجة والأحاديث الإيجابية مفعولُ السحر في نجاح عملات الميم الجديدة، ولكنّها ليست مجرّد أحاديث عبثيةٍ لا أساس لها ولا سيّما أن حالة الحماس الحالية داخل مجتمع عملات الميم قد تخلق البيئة المثالية لازدهار العملات الواعدة الجديدة مثل Shiba Shootout.

وفي داخل هذا السوق القائم على المضاربة وبحث المتداولين الحثيث والدائم عن العملة التالية التي ستُحقق نجاحاتٍ استثنائية؛ وقد يكون النهج الفريد لـ Shiba Shootout -الذي يستغل الهوس بعملات الميم مع تقديم استخداماتٍ وظيفيةٍ جديدة وحقيقيةٍ- هو بالضبط ما يبحث الجميع عنه.



لذلك في ضوء تواصل زخم اكتتابها، تستعد عملة Shiba Shootout لتشهد أحداثاً من العيار الثقيل في النصف الثاني من العام الجاري 2024.



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