نقل عملات شيبا إينو وبيبي بقيمة 30 مليون دولار، لماذا يتجه حيتان عملة بيبي صوب عملة Pepe Unchained لتحقيق عوائد بنسبة 2,000%

حيتان الكريبتو يقومون بنقل عملات شيبا إينو (SHIB) وبيبي (PEPE) بقيمة 30 مليون دولار ويستهدفون عملة Pepe Unchained لتحقيق مكاسبَ هائلةٍ بفضل توفيرها حلَّ طبقةٍ ثانيةٍ خاصّ بها ونجاح اكتتابها



في تحوّلٍ مفاجئ لأحداث سوق العملات الرقميّة، قام كبار مستثمري عملتي شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وبيبي (PEPE) ببيع ما قيمته 30 مليون دولار من هذه الأصول، والتوجّه الآن صوبَ عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) كملاذٍ استثماريٍّ محتملٍ لجني أرباحٍ طائلةٍ بفضل تقديمها حلَّ طبقةٍ ثانيةٍ ونجاح اكتتابها.



وقد أثارت عمليات البيع الضخمة هذه مخاوفَ بشأن الأداء المستقبليّ لعملات الميم الشهيرة السابقة، غير أن الاهتمام الحقيقي ينصبُّ الآن على الوجهة الجديدة التي يختارها هؤلاء المستثمرون لإعادة تدوير أموالهم.



وتبرز عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) البديلة ذات القيمة السوقيّة المنخفضة كأحد الأصول الجديدة الجذابّة لهؤلاء المستثمرين، وذلك بفضل حلّ الطبقة الثانية المبتكر ونجاح اكتتابها.

حيتان SHIB وPEPE يبيعونها بقيمة 26 مليون دولار

حافظت عملتا شيبا إينو وبيبي مؤخراً على استقرار أسعارهما نسبيّاً رغم عمليات البيع المكثّفة للحيتان في سوق العملات الرقميّة الراكد. ووفقاً لمنصّة تحليلات البلوكتشين Spot On Chain، قام اثنان من كبار المستثمرين بنقل ما قيمته 25.95 مليون دولار من عملتي SHIB وPEPE إلى منصّة بينانس (Binance)، الأمرُ الذي أثار موجةً من التساؤلات حول الأداء المستقبليّ لعملتي الميم هاتين.



ووفقاً لمنصّة التحليلات هذه، أودعت محفظة أحد المستثمرين الكبار -وعنوانها 0x42a- ما قدره 1.088 تريليون عملة SHIB بقيمةٍ إجماليّةٍ تبلغ 18.12 مليون دولار في منصّة بينانس، وذلك بعد أن قامت بجمع هذه العملات خلال فترة الانخفاض الحادّ للسوق في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من عام 2023، محققةً أرباحاً استثنائيّة تُقدّر بـ 8 ملايين دولار، أي ما يُعادل زيادةً بنسبة 79%.



في المقابل، قام حوتٌ آخر -وعنوان محفظته 0x837- بالتخلّص من 700 مليار PEPE بقيمة 7.83 مليون دولار، وأبقى على 800 مليار عملةٍ منها بقيمة 9.22 مليون دولار. ورغم عمليات البيع هذه، تُقدّر الخسارة الإجمالية لهذا الحوت من عملة PEPE بـ 3.47 مليون دولار، أي ما يُعادل انخفاضاً بنسبة 15%.



ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاملات تكشف عن تحركاتٍ إستراتيجيّةٍ مدروسةٍ بدلاً من ردود فعلٍ ناتجةٍ عن الخوف، إذ تُظهر تصرّفات حوت SHIB خروجاً محسوباً للاستفادة من استقرار السعر الحاليّ في السوق، بينما تُلمّح تحركات حوت PEPE إلى إعادة تقييم إستراتيجيّته الاستثماريّة أو حاجته إلى السيولة. وعلى الرغم من عمليات البيع الضخمة هذه، أظهرت SHIB وPEPE صموداً ملحوظاً وحافظتا على قيمتهما الإيجابيّة حتى في ظل معاناة العملات الرقميّة الكبرى من أمثال بيتكوين (Bitcoin-BTC).

اكتتاب عملة Pepe Unchained الجديدة جديرٌ بالمراقبة

في خضمّ عمليات البيع المكثفة لعملتي SHIB وPEPE، تلفت عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) أنظار مجتمعات الكريبتو بعد أن نجحت عملة مشروع حلّ الطبقة الثانية هذه بحصد إيراداتٍ فاقت 500,000$ خلال اكتتابها الجاري، وهو ما يعكس اهتمام كبار المستثمرين وصغارهم على حدٍّ سواء.

وتتفرّد عملة PEPU بحلّ الطبقة الثانية الخاص بها، والذي يَعِد بمعالجة عقبتين رئيسيتين في سوق العملات الرقمية وهما: المُعاملات البطيئة والرسوم المرتفعة، فحلول الطبقة الثانية تُبنى فوق شبكات بلوكتشين حاليةٍ كممرّاتٍ إضافيّةٍ في طريقٍ سريعٍ مكتظٍ وتهدف لتخفيف الازدحام وتسريع المعاملات.



ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع Pepe Unchained إلى معالجة المعاملات أسرَع بمئة مرّة من بلوكتشين إيثيريوم، وهو ما قد يُحدِثُ ثورةً في سوق عملات الميم من خلال توفير معاملاتٍ سريعةٍ وميسورة التكلفة.

النجاح المبكر لاكتتاب عملة PEPU وبياناتها الاقتصاديّة

نجحت عملة PEPU بحصد إيراداتٍ سريعةٍ فاقت 500,000$ بعد تسعة أيامٍ فقط من انطلاق اكتتابها، ويُمكن للمستثمرين حالياً شراء العملة بسعر 0.008032$ على أن يرتفع تدريجيّاً مع تقدّم مراحل البيع المسبق، وتشجّع إستراتيجية التسعير المرحليةّ هذه على الاستثمار المبكر وتعكس الطلب المتزايد على عملة المشروع.



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وتتمتّع PEPU بمعروض كلّي قدره 8 مليار عملة، تم تخصيص 20% منها لأوائل المستثمرين في الاكتتاب، و30% أخرى لمكافآت الرهن لتوليد الدخل دون عناء للمستثمرين بعائد سنويّ تبلغ نسبته 4,800% حالياً. ولا ننسى أنّ جهود التسويق تحظى بأولوية المشروع أيضاً، فقد تم تخصيص 20% من معروض العملة لهذا الغرض.



وتعكس البيانات الاقتصاديّة المتينة لعملة PEPU حرص مطوّريها على دفع عجلة النمو على المدى الطويل ورفع مكانتها في السوق. ويُعد نجاح المشروع في مرحلة الاكتتاب، جنباً إلى جنب مع حلّ الطبقة الثانية المبتكر، بمثابة شهادةٍ على إمكانات العملة كلاعبٍ جديدٍ واعدٍ في سوق عملات الميم.

ظروف القطّاع واهتمام المستثمرين

يعاني قطاع الكريبتو حاليّاً من تقلباتٍ سعريّةٍ ملحوظة، وتشهد عملاته الرائدة كبيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) تقلباتٍ سعريّةً حادّة؛ وغالباً ما تدفع التقلبّات المتزايدة المتداولين للبحث عن فرصٍ جديدة لتحقيق الأرباح في العملات الجديدة مثل Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU).

ولطالما ارتبطت عملات الميم بالمستثمرين المضاربين، ومن المتوقع أن تستحوذ عملة PEPU على حصةٍ سوقيّةٍ مهمةٍ بفضل تطوّرها التقني، فقد حققت نجاحاً باهراً خلال اكتتابها وأثارت ميزاتها المبتكرة اهتماماً واسعاً من قبل قنوات يوتيوب الشهيرة ومحلّلي الكريبتو، ما عزَّزَ من حضورها في السوق بشكلٍ أكبر.

المجتمع والآفاق المستقبليّة

يعكس نجاح اكتتاب عملة PEPU الدعم المجتمعيَّ القويّ وقاعدة المستثمرين المتنامية، فقد ساهم نشاط المشروع على منصّات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقاً) وتيليجرام في بناء حاضنةٍ جماهيريّةٍ مخلصة؛ ويمثل هذا الدعم المجتمعيّ ركيزةً أساسيّةً في الحفاظ على الزخم وضمان نجاح العملة على المدى الطويل.



ومع قرب انتهاء الاكتتاب، يترقّب المستثمرون أداء عملة PEPU بمجرّد طرحها في السوق المفتوحة، وبعضهم متفائلٌ بقدرتها على تحقيق مكاسبَ ضخمةٍ بفضل مزاياها التقنيّة المبتكرة والأداء القويّ لاكتتابها، كما أن ظروف السوق الحالية -التي تتميّز بالتقلبات والبحث عن فرصٍ جديدة- تُوفّر أرضيّةً خصبةً لنجاح عملة PEPU.



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ويسلط قيام حيتان الكريبتو مؤخراً ببيع ما يقارب 30 مليون دولار من عملتي SHIB وPEPE الضوء على الطبيعة المتقلّبة لأسعار عملات الميم والمناورات الإستراتيجيّة التي ينتهجها كبار المستثمرين. ورغم صمود عملتي شيبا إينو وبيبي عقبَ هذا البيع، إلّا أن ظهور عملة PEPU يُمثّل فرصةً جديدةً لتحقيق مكاسبَ هائلة.

في المحصّلة، تتمتّع عملة مشروع Pepe Unchained بمكانةٍ ممتازة لإحداث تأثيرٍ فارقٍ في سوق عملات الميم بفضل حلّ الطبقة الثانية المبتكر واكتتابها القوي وبياناتها الاقتصاديّة المدروسة. ولذلك، ينبغي على الباحثين عن الفرصة الكبيرة القادمة في قطاع عملات الميم أن يصوّبوا استثماراتهم نحو عملة PEPU الآن والاستفادة من مزيجها الفريد بين المعاملات السريعة والرخيصة ومرحلة الاكتتاب الواعدة.



ويُمكن للمستثمرين المشاركة في اكتتاب عملة PEPU من خلال زيارة موقع مشروع Pepe Unchained الإلكتروني، والانضمام إلى مجتمع العملة على منصّة X (تويتر سابقاً) وتيليجرام للاطّلاع على أحدث المستجدّات. لا تفوتوّا الفرصة لتكونوا من أوائل المستثمرين في مشروعٍ يجمع بين الابتكار التقنيّ والعوائد المرتفعة.



ختاماً، يمكنكم الاستثمار اليوم في عملةٍ قد تصبح إحدى أنجح عملات الميم في السوق.