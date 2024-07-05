حزب الشعب: لا للوصاية ولا لأية قوات دولية أو عربية على قطاع غزة

وطن: أكد حزب الشعب رفضه الشديد لكل أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفضه لدخول أية قوات إلى قطاع غزة، دولية أو عربية أو تحت أي مسمى كان.

وقال الحزب في تصريح صحفي وصل وطن نسخه عنه، مساء اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يريد الإنهاء الفوري للاحتلال الاسرائيلي عن أراضيه المحتلة، وتحقيق استقلال وسيادة دولته الفلسطينية، وهي الدولة كاملة السيادة التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، وبالتالي فإن مستقبل قطاع غزة هو في اطار دولة فلسطين المستقلة، وليس في أية مشاريع انتقالية جديدة أو في كل ما يرمي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة.

وأكد حزب الشعب أن حكومة التوافق الوطني، هي الصيغة التي تحظى بالإجماع الفلسطيني، كحكومة وطنية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، باعتبارها وحدة جغرافية وولاية سياسية واحدة رغم رفض الاحتلال وسعيه إلى غير لذلك.

