"القسام" تعلن عن عملية إغارة على مقر قيادة عمليات الاحتلال برفح

وطن: أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن استهداف مقر قيادة عمليات الاحتلال الإسرائيلي المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح، مؤكدة وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بيان: "تمكن عدد كبير من مقاتلي القسام من الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح بالقذائف ضد التحصينات والقذائف المضادة للأفراد وعمليات القنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وقد أوقعت العملية عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

واليوم الجمعة، أعلنت القسام ايضا عن استهداف دبابة إسرائيلة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" وسط شارع بغداد في حي الشجاعية، وقنص جندي إسرائيلي في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ قصيرة المدى.

ويوم أمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إجهاز مقاتليها، على 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة غزة.

واستهدف المقاتلون مبنى تحصنت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة "TBG" ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر، وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.