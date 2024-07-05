الاحتلال يقتحم قرية المغير ويحتجز طفلا

وطن: احتجزت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، طفلا في قرية المغير شمال شرق رام الله، خلال اقتحام استمر لعدة ساعات تخلله مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت الطفل أحمد حسام أبو عليا (15 عاماً) بالقرب من مدخل القرية الغربي، مضيفة أن مجموعة من نساء القرية تمكنّ من تخليصه بعد اعتقاله لوقت قصير.

وشهدت المغير مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاشتعال النيران في عدة أشجار وأعشاب جافة.