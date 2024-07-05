حزب الله يستهدف عدّة مواقع للاحتلال محققة إصابات مباشرة

وطن:أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الجمعة، تنفيذها عدّة عمليات في إطار دعمها لقطاع غزّة مقاومةً وشعباً، وفي إطار ردّها على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وفي أحدث عملياتها، استهدف مجاهدو المقاومة موقع ‏"راميا" التابع للاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابةً مُباشرة.

إلى جانب ذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقع ‏"الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وبالأسلحة الصاروخية المناسبة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابةً مُباشرة.‏

اعتداءات "إسرائيلية" مُستمرة

وبالتزامن مع ذلك، تستمر اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية ولا سيما الجنوبية.

وفي السياق، غارةً حربية للاحتلال استهدفت مرتفعات جبل الريحان في قضاء جزين جنوبي لبنان.



وقالت مصادر محلية في لبنان، إنّ "قصفاً مدفعياً وفوسفورياً استهدف حرج راشيا الفخار، والهبارية"، مضيفةً أنّ "طائرات الاحتلال استهدفت بلدة مركبا".



حزب الله حوّل الشمال لمنطقة مهجورة

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ "حزب الله حقق منذ بداية الحرب إنجازاً استراتيجياً مهماً في تحويل منطقة الشمال إلى حزامٍ أمنيٍ مهجور".

من جانبه، قال رئيس مجلس مستوطنة "شلومي"، غابي نعمان بعد التصعيد الكبير في شمال فلسطين المحتلة، وإطلاق مئات الصواريخ وعشرات المسيّرات التي وصلت حتى عكا إنّ "بدل اعتراض المسيرات داخل الأراضي اللبنانية، فإنّها تفعل ما يحلو لها، وتتجول في محيطنا، وهذا يصيبنا بالهلع ويغضبنا بشكل كبير جداً".

وتابع نعمان: "نحن خارج منازلنا منذ 9 أشهر، والسكان غاضبون جداً"، مضيفاً: "حان وقت الحسم في الشمال، لأننا في حالة مراوحة لا تحتمل".



المصدر: الميادين