هآرتس: صواريخ حزب الله أحرقت 70 ألف دونم منذ بداية العدوان

وطن: كشفت معطيات عبرية، الجمعة أن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان منذ بداية العدوان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسببت بإحراق مساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 70 ألف دونم (17 ألف فدان) في شمال فلسطين المحتلة.

صحيفة "هآرتس" العبرية قالت إنه "منذ بداية الحرب، تم حرق مساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 70 ألف دونم " في شمال فلسطين المحتلة، مضيفة: "وفقًا لهيئة الطبيعة والمتنزهات ، تعرضت المحميات الطبيعية في الجليل ومرتفعات الجولان، بما في ذلك ناحال ديشون، وغاملا، وناحال حتسور، ومجراسي، وميشوشيم، لأضرار بالغة".

وكانت آخر هذه الحرائق قد اندلعت الخميس بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

وقالت الصحيفة أيضًا: "سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ على معظم الحرائق التي اندلعت يوم الخميس بعد إطلاق وابل صاروخي من لبنان".

واستدركت: "لكن الحرائق التي اشتعلت في غابة بيريا قرب نهر الداليوت في هضبة الجولان، لم يتم إخمادها بعد".

كما أضافت الصحيفة: "نتيجة للقصف الصاروخي الكثيف الذي تم إطلاقه على في الأيام الأخيرة، تضررت آلاف الدونمات من الغابات والمناطق المفتوحة، لكن لم يصدر بعد تقييم دقيق لمدى الضرر".