5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب خمسة مواطنين، بينهم سيدة، بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة سيدة بشظايا في يدها، وأربعة شبان في أطرافهم السفلية، نقلوا إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال داهموا عدة مناطق في البلدة، منها: عصيدة، ومثلث الطربيقة، وحارة أبو هاشم، وألقوا قنبلة صوت تجاه مواطنين داخل بيت عزاء في منطقة عصيدة، كما اعتلوا أسطح عدة منازل.