"العمال" يعودون للسلطة في بريطانيا.. سوناك يقر بالهزيمة وكوربين يفوز مستقلا

وطن: فاز حزب "العمال" البريطاني بأغلبية المقاعد في مجلس العموم منهيا 14 عاما من حكم حزب "المحافظين"، بحسب استطلاع آراء الناخبين بمراكز الاقتراع.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة "إيبسوس المملكة المتحدة" بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان)، المكون من 650 مقعدا.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهزيمة حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات التشريعية، قائلا؛ إنه يتحمل "مسؤولية" ذلك، بعد فوز ساحق لحزب العمّال المنافس.

وأقرّ سوناك بأنّ "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعيّة".

وأضاف بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنجلترا، أنّ "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة (...) وأنا أتحمّل مسؤولية" هذه الهزيمة.

وأعلن سوناك الجمعة استقالته من زعامة حزب المحافظين مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية.

وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة "أنا آسف" قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث لتقديم استقالته. وأكد "لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم وأنا اتحمل المسؤولية".

وفاز الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، والسياسي اليساري المخضرم جيريمي كوربين بمقعده البرلماني، متغلبا على مرشح حزبه السابق، الذي كان يتزعمه.

وتعهد كوربين بأن يكون شوكة في خاصرة حكومة كير ستارمر المقبلة، بعد خلاف حاد مع خليفته في قيادة الحزب.

واستقال كوربين من زعامة حزب العمال عام 2019، بعد أسوأ هزيمة انتخابية يتعرض لها الحزب منذ عام 1935، وطرده ستارمر من الحزب بعد أقل من عام، متهما إياه بتقويض الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية.

وسيتمتع حزب العمال البريطاني بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعد عودته إلى السلطة بعد حكم المحافظين لمدة 14 عاما وفق النتائج الجزئية.