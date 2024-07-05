استطلاع رأي: سقوط الليكود ممكن حال تشكيل حزب يميني جديد

وطن: توقع استطلاع للرأي بين المستوطنين أن يؤدي تشكيل حزب يميني جديد إلى التغلب على حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية التي نشرت نتائج الاستطلاع اليوم الجمعة، إن تشكيل حزب يميني جديد يضم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين ووزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان ووزير القضاء الأسبق جدعون ساعر، من شأنه أن يصبح أكبر حزب في حكومة الاحتلال.

ويعد "الليكود" حاليا أكبر الأحزاب في حكومة الاحتلال، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه في حال تشكّل حزب يميني جديد وأجريت انتخابات فإنه سيحصل على 29 مقعدا مقابل 19 "لليكود"، يليهما حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس، والذي يتوقع حصوله على 16 مقعدا.

كما توقعت الصحيفة -استنادا لنتائج الاستطلاع- حصول حزب زعيم المعارضة يائير لبيد "هناك مستقبل" على 12 مقعدا. ووفق قانون في حكومة الاحتلال، يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق بينيت وغانتس على نتنياهو من حيث القبول الشعبي لرئاسة الحكومة، وأوضح أن 43% من المستوطنين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 36% يؤيدون نتنياهو للمنصب، في حين قال 21% إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وتشكلت الحكومة الحالية إثر انتخابات عامة نهاية العام 2022، ويفترض أن تستمر ولايتها 4 سنوات ما لم تجر انتخابات مبكرة. ولا تلوح بالأفق انتخابات مبكرة لحكومة الاحتلال بسبب رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول