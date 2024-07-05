زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: الكرٌّ والفرُّ سِمة العيش بين الحياة والموت أثناء هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة

الأيام التاسع والستون والسبعون والحادي والسبعون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 1 و2 و3 يوليو 2024.

يبدو أنّه لم تعد في جُعبة الجيش الصهيوني أهدافٌ مٌحدّدةٌ لاستمرار عدوانه على القطاع. في الوقت ذاته، ليس من السهل على قادة الحرب النازيين أن يتراجعوا للخلف، إذ يريدون أن يُثبتوا انتصارهم، وحاليًا وبعد مرور مئتين وواحدٍ وسبعين يومًا من المعارك الشرسة، والتي راح ضحيّتها عشرات الألوف شهداءً وجرحى أكثر من ثلثيهم نساء وأطفال، عدا عن حجم الدمار الشامل الذي لحق بكُلّ ركنٍ وزُقاقٍ وشارع في قطاع غزة، وبالرغم من الخسائر الجمّة البشرية واللوجستية العسكرية التي لحقت بالصهاينة، لكنّهم مُصرّون على الاستمرار في عدوانهم الهمجي.

وما يحدث على أرض الواقع هو أنّ الحصار المُحكم علينا جعلنا نشعر بأنّنا نتعامل مع خيالات، ولكن هذه الخيالات تتجسّدُ واقعًا كرًّا وفرًّا على هيئة دبابة أو قذيفة مدفع أو صاروخ، أو أصواتٍ فزعة تُطلقها طائرات مسيرة. على سبيل المثال، بينما كُنت ليلًا جالسةً مع قريبتي حيث الصمت يُخيّم على الحي والكُلّ نيام، وكنّا نتشاور في عددٍ من التحضيرات لليوم التالي، لمع فجأةً وهجٌ خاطفٌ تبعه انفجار صاروخ. وبينما كنت أُشير إلى الشبّاك، نهضت هي من كرسيها مذعورةً تسألني إن كنّا ما زلنا على قيد الحياة، قُلت لها جملتي المعهودة "طالما رأينا وسمعنا إذن نحن ما زلنا أحياء"، فسألتني بسرعة "وين هاي الضربة؟ وشو عم بيصير؟"، أجبتها "هذه لعبة القط والفأر، كرٌّ وفرٌّ، مرّة الواحد بيصيب، والمرة الأخرى بيخيب".

وبالفعل هذه هي حياتنا تمرُّ بنا الأيام ونحن في حالة انتظار، إمّا يُشرق صباح يومٍ جديد وبالتالي يكون قد كُتب لنا فيه ميلادٌ جديد، وإمّا من لم يُولد مُجددًا فستنهي حياته شهيدًا أو شهيدة، وربما يُدفن تحت الردم أو يُدفن أشلاءً في قبرٍ جماعي أو يكون القدر كريمًا عندئذ فيُدفن في جنازةٍ لائقة، فكما تقول قريبتي "المهم نموت موتة مستورة".

وفي رحلة الكرّ والفرّ هذه، تذكرت صديقتي التي نزحت داخل رفح وحدها ما يزيد عن ستّ مرّاتٍ، وقبلها في خانيونس، وكان عليّ تأمين مكانٍ جديد تأوي إليه بعد قصف المخيم الذي أقامت فيه عدة أيامٍ فقط في مواصي رفح نازحةً من مخيمٍ آخر قبله. سألتها عن حالها فقالت أنها مُرتاحة في المكان الجديد، ومن حولها من الزميلات والزملاء يهتمّون بها والمهم الآن أنّها ليست وحيدة.

في حديثٍ طويلٍ مع ابنة أختي التي تُوفيت عمّتها (ابنة عمي) قبل يوم فقط، والتي كانت نازحةً عند ابنة أخيها الأخرى في الجنوب، قالت لي نفس الكلام الذي كتبته الكثيرات والكثيرين من العائلة حول وفاتها بأنّها ملّت من حياة النزوح، وكانت تسأل يوميًا متى سأعود لبيتي وسريري؟ لقد عاشت أيّامها القليلة الأخيرة دون طعام أو شراب، فقط كانت تُريد الذهاب إلى جوار والديها. لقد كانت تسأل يوميًا "متى سنعود؟" وفي إحدى المرّات طلبت أن يُحضر أحدٌ ما أغراضها من المنزل وخصوصًا كيس الحنّاء كي تُحنّي شعرها الأبيض قبل العودة لبيتها، ولكنّ يبدو أنّها وفي آخر يومٍ من حياتها قد أدركت بأنّه لا يُمكنها الرجوع بعد أن اشتد القصف حول محلّ إقامتها، وبالتالي لم تطلب الحنّاء كعادتها، كما لم تقبل الطعام أو حتى المياه، ورغم محاولات من حولها إقناعها بين الرخي والجذب لكنّها أطبقت فمها لتصعد روحها إلى السماء، فربّما سترفرف عند أمّها وأبيها كما كانت تتمنّى، وربما ستكون شهيدة هذا النزوح القاسي شأنها شأن العشرات الذين ماتوا ومتن قهرًا في أماكن النزوح.

أبلغتني صديقتي خبرًا صادمًا، وهو أنّه وقبل أسبوعٍ تقريبًا توفيت صديقة عزيزة على كلتينا، والمحزن هو أنّها وقعت وتدحرجت من على درج مركز الإيواء (مدرسة) حيث نزحت في المنطقة الوسطى ومنذ سقوطها لم تتكلّم أو تعي شيئًا ثم ماتت وحيدةً غريبةً عن بيتها وأبنائِها. كُلّ ما في حياتها انتهى إلى الأبد بسبب زحلقةٍ على سُلّم مركز إيواء مُتّسخ.

كُلّما سمعت قريبتي قصصًا شبيهة عن المصائب وحوادث الموت في أماكن النزوح، تبكي فزعًا وتتضرّع إلى الله أن تموت موتةً مستورة، وفي الحقيقة هذه أمنية جميع سكّان قطاع غزة، فهم ليس لديهم مشكلة مع الموت وتدابير القدر، بل لهم مشكلة مع ذلك العدو الغادر الذي عندما يُحاصر ويقصف ويتوغّل في المناطق فهو يقتل ويهجّر الناس من منطقةٍ لأخرى، فمنهم من يستشهد أو تستشهد أثناء الفرار من المكان تحت وابل الرصاص، أو يُصاب وينزف حتى الموت كما حدث مع المئات من الناس. كما أنّ ما يُشعر الناس بالقهر والإذلال هي الأساليب الهمجية التي يتّبعها العدو لتوصيل الناس إلى حالةٍ يتمنّون فيها الموت مستورين فرارًا من حياة لعينةٍ وقاسيةٍ، وأن يُحتسبوا شهداءً وليس مجرّد أموات منسيين.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار.