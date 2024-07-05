إصابات في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين بالخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال عليهم في مسافر يطا، ومدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا قرية لصفير بمسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على المسن محمود أبو قبيطة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، كما عاثوا خرابا في ممتلكات المواطنين.

وفي شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، اعتدى جنود الاحتلال المتمركزين عند أحد الحواجز العسكرية بالضرب على المواطنين عبدالله أبو عيشه، وأمير الفاخوري، أثناء محاولتهما الوصول إلى منزليهما في تل الرميدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.