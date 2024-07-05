إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال جبل أبو صبيح، وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكان أهالي بلدة بيتا قد أدوا صلاة الجمعة على قمة جبل صبيح بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة. يذكر أن مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينيت"، وافق على شرعنة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية المقامة على الجبل، إلى جانب أربع بؤر استعمارية أخرى في الضفة الغربية.

ويتبع جبل صبيح لبلدتي بيتا وقبلان وقرية يتما جنوب نابلس، ويشهد فعاليات مقاومة شعبية سلمية ضد إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.