زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: أيام عصيبة مرّت لكنّ توابعها ستستمر، وقطاع غزة باقٍ لا يندثر

الأيام السادس والسابع والثامن والستون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 28 و29 و30 يونيو 2024.

على مشارف انتهاء الشهر التاسع لهذا العدوان الفاشي الصهيوني ومع انتهاء هذا الحزيران/يونيو، انقلبت الأوضاع رأسًا على عقب مرةً أخرى، وذلك في الوقت الذي كان الناس يأملون في انفراجٍ قريب ووعودٍ بإمكانية انتهاء هذا العدوان، وأهل مدينة غزة وشمالها النازحون يبنون أحلامهم للعودة إلى بيوتهم وبيوتهن. حيث أنه بعد مرور تسعة شهورٍ، ما تزال الولادة متعسّرةً، ولم تتمخّض كافّة التصريحات هنا وهناك سوى عن مزيدٍ من تعنُّت حكومة الحرب النازية برفضها أيّة تفاهمات تؤدي لإنهاء هذا العدوان البغيض، بل عمدت إلى المزيد من التصعيد العسكري في الجنوب والشمال في التوقيت ذاته.

ففي مواصي رفح، والتي تُعتبر منطقةً آمنةً قُضَّت مضاجع النازحات والنازحين في الخيام بفعل القصف العنيف من كافّة الاتجاهات، حيث تراكضوا أفواجًا نحو البحر، ويمينًا ويسارًا وهم لا يعرفون إلى أين يذهبون. تقول صديقتي النازحة في نفس المكان أنّها لا تعرف ماذا الذي عليه فعله: "أنا مش عارفة وين أروح، هل أطلع مع الناس على التلّة أو أبقى في الخيمة! في ناس راحوا على شطّ البحر يناموا، بس أنا مش قادرة أجري والقصف شغّال، شو عم بيصير ما حدا عارف".

وقد ترافق ما يحدث في مواصي رفح مع مشهد تراكض الناس بداخل مدينة غزة، في حي الشجاعية وحي التفاح، حيث لاحقت طائرات الأباتشي المواطنين والمواطنات وهي تطلق النار لتُجبرهم على الرحيل عن المنطقة. زميلنا في العمل جاءه اتصالٌ من زوجته وهي مذعورة: "تعال إلحقنا، الناس عم تطلع من البيوت وبتجري في الشارع والطيّارات بترشّهم بالرصاص، طيب وين بدنا نروح!" هدّأ من روعها قائلا "هيني جاي".

بعد توغّل قوّات الجيش الصهيوني داخل أحياء الشجاعية والشعف، حوصر الذين لم يتمكّنوا من الخروج بسبب إطلاق النار الشديد بداخل بيوتهم. وبعد مناشداتٍ عدّة، اعتقل الجيش الرجال ثمّ طلب من النساء والأطفال التوجّه نحو أحياء غرب مدينة غزة. أما الرجال، فقد حقّقوا معهم ثم قاموا بترحيل من أخلوا سبيلهم نحو الجنوب.

كانت هذه الجولة من العدوان مُفاجئةً للكثيرين، ظنًّا منهم أن عمليات الجيش الصهيوني قد انتهت في هذه المناطق أو ربما كعادة الكثير من الناس فهم يُسقطون رغباتهم وآمالهم الخاصة بأنّ هذه المنطقة أو تلك آمنة. ولكن ومنذ وقتٍ ليس بقليلٍ بات معلومًا أنّه لا توجد أيّة منطقةٍ آمنة في كامل قطاع غزة، فقد اعتاد الجيش الدخول للمنطقة الواحدة عدة مرّاتٍ، هذا عدا عن الاستهدافات المحددة هنا وهناك بعد خروجه من المنطقة. فعلى سبيل المثال، وبالرغم من تركيز جيش العدو خلال هذه الأيام على مناطق شرق مدينة غزة، إلّا أن الطيران استهدف شُققًا سكنيّة في حي الشيخ رضوان، وقامت طائرات الاستطلاع بقصف الأطفال في وسط المدينة، هذا عدا عن استمرار تهديد أحياء الزيتون والرمال وتل الهوى. أمّا ما يجري في مناطق غرب رفح فهو أكبر دليلٍ على أنّه لا يمكن الوثوق بهذا الجيش الفاشي أو الارتكان لما يدّعيه، لأنّه سرعان ما يتوغّل في أيّ مكانٍ يرغبه مُدعيًا أنه اكتشف موقعًا للمقاومة.

ومن الملحوظ أنّ هوسًا جنونيًا يحُلّ بقادة الحرب كُلّما تخيّلوا أنّ مُقاتلي حركة حماس مازالوا موجودين على الأرض ويشتبكون مع أفراد ومركبات الجيش، بل ويُوقعون في صفوفه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات، وهو ما يكون ذريعةً ظاهريةً لتبرير عدوانهم الشرس أمام المجتمع الدولي، وإن كانوا من الناحية الفعلية لا يحتاجون لأيّة تبريراتٍ لأنهم بالفعل يضربون بعرض الحائط كُل توصيات وقرارات المجتمع الدولي التي تطالبهم بوقف عدوانهم الهمجي على قطاع غزة، ودون أيّ اكتراثٍ لاحتمالية تجريمهم ومحاسبتهم.

نعم، إنّ ما يحدث لا يُمكن وصفه، وليس من السهل تجاوزه أيضًا أو تحمّل تبعاته باهظة الثمن، حيث المزيد من الشهيدات والشهداء والجرحى، وإحكام الحصار الذي يُطبق كالكمّاشة على القطاع خصوصًا في مدينة غزة وشمالها.

لكنّ وفي المقابل، ها هي العديد من المؤسسات الصحيّة تعود مجددًا لتستعيد عافيتها، وتسعى مؤسسات العمل الأهلي لتقديم العون لكافة المواطنات والمواطنين في أماكن النزوح، بالإضافة للمبادرات الشبابية للعمل مع الأطفال وتعليمهم، كما أنّ الكثير من الجامعيات والجامعيين لم ييأسوا وسجّلوا للتعليم عن بعد. وهكذا، بإرادة الشعب الفلسطيني سيبقى قطاع غزة حيًّا، باقيًا لا يندثر.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار