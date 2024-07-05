وفد "الجبهة الديمقراطية" برئاسة الأمين العام يصل الدوحة بدعوة من المكتب السياسي لحركة حماس

رام الله - وطن: وصل إلى الدوحة، العاصمة القطرية، وبدعوة من المكتب السياسي لحركة حماس، وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام فهد سليمان.

وقال مصدر قيادي في الجبهة الديمقراطية: إن وفد الجبهة سيجري مباحثات مع المكتب السياسي للحركة برئاسة إسماعيل هنية، تتناول الأوضاع العامة، خاصة مجريات حرب الإبادة ضد شعبنا في القطاع، وإجراءات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، لتسريع عمليات ضم الأراضي الفلسطينية، كما سيتناول الحوار من الجانبين الأوضاع الداخلية بعد إلغاء جولة الحوار الوطني الشامل في بكين، وكيفية الوصول إلى توافقات وطنية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية إلى جانب الأمين العام فهد سليمان، عضوي المكتب السياسي معتصم حمادة، وفتحي كليب