بن غفير يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة

وطن: هدّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بالانسحاب من الإئتلاف الحكومي، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى قطر لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وأشار بن غفير إلى أن نتنياهو يعقد اجتماعات مغلقة مع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وقادة أمنيين، ووصف الحكومة بأنها مجرد "ديكور".

وقال بن غفير خلال الاجتماع: "أقول لك يا رئيس الوزراء، إذا اتخذت قراراً بمفردك، فهذه مسؤوليتك، وستبقى وحدك أيضاً"، مضيفاً: "لم يتم انتخابي من قبل نصف مليون شخص للجلوس في الحكومة، بينما يتخذ رؤساء المؤسسة الأمنية القرارات".



وسألت وزيرة المخابرات غيلا غمليئيل، بن غفير، عما إذا كان يوجّه تهديدات، فأجاب: "أنا لا أهدد، هذا هو الواقع".



