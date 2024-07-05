مستوطنون يقتحمون الأماكن الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، الأماكن الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الأماكن الأثرية في تل ماعين، والكرمل، وأدوا طقوسا تلمودية ونفخوا في الأبواق على قمم جبال في مسافر يطا جنوب الخليل.

وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.