د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. نحو الحفاظ على جودة وسلامة المنتج الوطني...في ظل الإقبال عليها

حسب معطيات وزارة الاقتصاد الوطني، فقد تم إتلاف حوالي 93 طنا من المنتجات الإسرائيلية كنتاج لحملات المقاطعة خلال الأشهر الماضية، ويتضح من معطيات رسمية وغير رسمية ان هناك إقبالا متواصلا أو مستداما نحو المنتجات الوطنية، بدأ هذا الإقبال مع بداية الحرب على قطاع غزة، مع زخم متزايد في ظل مقاطعة المنتجات الاخرى، وهذا الزخم المتزايد يشمل الإقبال على المنتجات الوطنية أو المنتجات اللاتي يتم تصنيعها محليا، أو تلك التي حسب ما أصبح دارجا يدخل في مكوناتها النهائية حوالي 30% أو اكثر من المدخلات المحلية أو من المصنعة محليا، وهذا الزخم ولكي يتواصل ويتعمق ويصبح توجها مستداما عند المواطن أو عند المستهلك يحتاج الى تواصل الحملات والى خطط والى التركيز على جودة وسلامة المنتج الوطني وعلى وجود برامج شاملة تهدف الى دعم المنتج الوطني منذ بداية التصنيع وحتى الترويج له عند المستهلك وفي الأسواق.



ولا يوجد جدال بأن المنتجات الوطنية التي يتم إنتاجها محليا وبأنواعها، قد تطورت وتحسنت من ناحية الجودة والنوعية ومحاولة التوازن مع منتجات غير وطنيه، أي مستورده، سواء من إسرائيل أو من الخارج، وأنها قطعت شوطا من السهل إثباته من خلال الفحوصات أو عن طريق الالتزام بالمواصفات والشروط المحلية والدولية، ورغم التقدم واستثمار الكثير من الأموال والكفاءات البشرية والتكنولوجيا من أجل مواكبة المنتجات الاخرى، الا انها لم تستطع حتى الان الاستحواذ على أولويات المستهلك الفلسطيني، وبالتالي تبوأ المركز الأول في السوق الفلسطيني، وهذا ينطبق على الصناعات المحلية المختلفة.



ومن أجل ان يتواصل الإقبال وبشكل مستدام على المنتجات الوطنية، فأن ذلك من المفترض أن يبتعد عن الدعوات الشكلية بالإقبال عليه، وبأن تأخذ استراتيجية الأولوية للمنتجات الوطنية عدة أمور وجوانب، من أهمها الحاجة الى وجود مرجعية او اطار وطني شامل يقف ويتابع الاستراتيجية وليس فقط الشعارات التي اعتدنا عليها، وينسق الخطوات، ويدرس الظروف والبدائل، ويحدد المعيقات والمشاكل، ويعمل على وضع الأسس الموضوعية لضمان استمرار الإقبال على المنتج الوطني، وهذا الاطار من المفترض ان يعمل على ارضية الفوائد او الايجابيات التي يمكن ان تؤدي اليها حملات تشجيع المنتجات الوطنية للناس، سواء على صعيد المستهلك الفلسطيني، او التاجر او القطاع الخاص او القطاع العام.



والتوجه الى المستهلك او المواطن الفلسطيني، والذي هو اللبنة الاساسية لنجاح هذه الحملات، كما هو كان وسوف يكون حجر الأساس لنجاح حملات اخرى، في الماضي او في المستقبل، هذا المواطن، من المفترض ان يتم التواصل معه وبشكل فعال، سواء من اجل توعيته او إقناعه بأهمية وبفوائد هذه الحملات، وبأن يتم التبيان له أهمية ذلك من النواحي المختلفة، أو حتى ارشاده للبدائل المتوفرة، تلك البدائل التي هو في حاجة اليها، اي البدائل التي يتم تصنيعها محليا، سواء اكانت هذه البدائل منتجات غذائية او دوائية او مستحضرات تجميل او مواد بناء وانشاءات او خضار او فواكه وما الى ذلك.



والتواصل الفعال مع التاجر أو المستوردين من التجار، و إعلامهم بوجود البدائل الوطنية التي تتمتع بالجودة والسلامة والسعر المناسب، والذي يمكنهم من إحضارها وعرضها في محلاتهم ومن ثم بيعها الى المستهلك او الزبون، الذي اعتاد على يتعامل معهم، واذا حدث وان قمت بزيارة الى محلات تجارية في احدى المدن او القرى الفلسطينية ، فأنك سوف تجد بضائع خارجيه من انواع مختلفة، واذا سألت التجار او الموردين عن ذلك‘ فسوف تكون الاجابة بعدم وجود بدائل، او بضعف الجودة، او باستمرارية طلب المستهلك للبضائع الأجنبية، او حتى بعدم اقتناع التاجر بجدوى او فعالية او أهمية حملات الاقبال على المنتجات الوطنية.



ولكي ينجح المنتج الوطني وبشكل مستدام كبديل، ومن ثم يبقى او يستخدم كبديل للمنتج الأجنبي مهما كان مصدره، من المفترض ان يكون ذلك على اسس صحيحة، وأهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات المستوردة، وبالإضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او على امان او على عدم خطورة المنتج الوطني ، ولتحقيق ذلك كان من المفترض العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والسلامة، في أذهان المستهلك الفلسطيني، والتاجر الفلسطيني والمنتج وصاحب القرار.



وموضوع التلاعب بالأسعار، وبدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما من حيث تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية مثلا بأسعار رخيصة لإبعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انه حدث في حالات معينة في الماضي، من خلال إغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكه الاسرائيلية، والادعاء انه لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابه، وبالتالي من المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم في هذا الصدد لكي لا تحدث عملية اغراق الاسواق وبمنتجات أجنبية مختلفة.



وكما لعبت هذا الدور جيدا خلال فترة الحرب المتواصلة على قطاع غزة، فأن دور وسائل الاعلام وبأنواعها المختلفة، والتي هي ضرورية لبدء ومن ثم استمرار ولنجاح حملات الإقبال على المنتجات الوطنية، دورا هاما يجب ان يتواصل وحتى مع الانتهاء من الحرب، وكذلك من اجل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وفي بناء خطوط التواصل معه، سواء من خلال عملية صياغة او تحرير الأنباء التي تصل اليه، او حول اكتشاف واتلاف المواد الفاسدة من اغذية وادوية، او التلاعب بالأسعار، او وجود البدائل، او تلك المعلومات التي يحصل عليها بشكل مباشر، وهذا يشمل الصحف المحلية والإذاعات والتلفزيون، والاهم العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة الى السوق المحلي، ولكي تصل المنتجات الوطنية وبشكل مستدام الى الأسواق الخارجية وتنافس وتنجح، فيجب ان تلبي مواصفات وشروط تلك الأسواق، وهذا على سبيل المثال، و لتصدير منتجات زراعية فلسطينية إلى أسواق أوروبية او أمريكية، يتطلب إجراء الفحوصات الضرورية لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الزراعية او منتجات التصنيع الغذائي.

وإتباع المواصفات فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف والتخزين وما الى ذلك، وهذا يعني وجود المختبرات المؤهلة والمعتمدة لإجراء الفحوصات، ويعني كذلك وجود الكفاءات المدربة والمعدة للقيام بذلك، وهذا يعني كذلك توفر المصداقية والنزاهة والاعتراف بذلك من الجهات المستوردة، والأهم كذلك وجود الجهة التي ترعى وتدعم استراتيجية التصدير وفتح أسواق جديدة.

ولكي يتواصل زخم الإقبال المستدام على المنتجات الوطنية كما لاحظنا خلال الأشهر التسعة الماضية وان تواصل المنافسة، من المفترض ان تعمل كافة الأطراف ذات العلاقة، سواء أكانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية، الى تشكيل اطار يحوي خبراء ومختصين وناشطين، يعمل على وضع أسس موضوعية، تكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات تشجيع المنتجات الوطنية وبأن تشمل هذه الأسس توفير البدائل، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، وإعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك ومع التاجر ومع المورد او المستورد، لكي ترسخ المنتجات المحلية الاولوية وبشكل مستدام عند المواطن الفلسطيني، وما لذلك من تبعات ايجابية على الاقتصاد والأمن الغذائي والبطالة وفتح فرص العمل.