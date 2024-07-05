4 شهداء في جنين .. طائرة مسيرة قصفت منزلا وقوات الاحتلال تحاصر منزلا آخر وتقصفه بقذائف الانيرجا

وطن: أعلنت وزارة الصحة وصول 4 شهداء وإصابة خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على المدينة.

وقصفت طائرة الاحتلال المسيرة منزلا في مخيم جنين، نقلت على اثر ذلك الطواقم الطبية اصابات الى مستشفى جنين الحكومي، قبل ان يعلن عن استشهادها.

وقالت مصادر محلية ان طائرة مسيرة قصفت منزلا في المخيم بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت صباح اليوم الجمعة، مدينة جنين وحاصرت منزلا في "حرش السعادة" غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد من الآليات العسكرية، من شارعي حيفا والناصرة، وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في حرش السعادة، وقصفته بصاروخ (أنيرجا) وأطلقت صوبه الرصاص، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه".

وعاودت قوات الاحتلال بقصفه أكثر من مرة بصواريخ "انيرجا"، وسط استمرار الاشتباكات المسلحة في محيط المنزل وعلى أكثر من محور.

وقالت كتيبة جنين - سرايا القدس "اكتشفنا قوة إسرائيلية واشتبكنا معها بمنطقة حرش السعادة في محيط مخيم جنين"

وأضافت المصادر أن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر".